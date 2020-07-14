الامارات | لاعب بارز يرفض إكمال الدوري خوفاً من فيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب بارز يرفض إكمال الدوري خوفاً من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر دييغو كاسترو لاعب الوسط البارز وقائد بيرث جلوري عدم إكمال موسم الدوري الاسترالي لكرة القدم بسبب "المخاطرة الصحية غير المقبولة" وسط جائحة كوفيد-19 مفضلا الذهاب في رحلة تخييم مع عائلته.

وقال نادي جلوري إن اللاعب الإسباني (38 عاما) رفض الانضمام إلى زملائه في نيو ساوث ويلز استعدادا لاستئناف الدوري يوم الجمعة عقب توقف الموسم في مارس آذار الماضي بسبب الوباء.

وذكرت شبكة (فوكس سبورتس) أن كاسترو توجه في رحلة تخييم مع أسرته غرب استراليا ولم يتواصل مع النادي منذ فترة.

وقال توني بوبوفيتش مدرب جلوري في بيان "قائد جلوري أبلغ النادي بأنه يرى مشاركته غير مقبولة بسبب المخاطر الصحية عليه وعلى عائلته".

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وقال جيكوب بيرنز مدير الكرة في جلوري "نحن محبطون بالتأكيد لغياب القائد ولاعب في كفاءة دييغو".

وكاسترو ليس أول لاعب يفضل عدم استكمال الدوري الاسترالي حيث توجه باناجيوتيس كوني لاعب وسط ويسترن يونايتد ولاعب منتخب اليونان السابق إلى أوروبا رغم تبقي عام على نهاية عقده.

وأكد ملبورن سيتي اليوم الثلاثاء أن المهاجم الإسباني ماركيل سوسايتا ترك النادي للعودة إلى بلاده والبقاء مع عائلته.

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