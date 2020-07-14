المدير الفني لبلجيكا: «هازارد» سيحقق الكثير من النجاح لريـال مدريد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث روبيرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البلجيكي، عن تجربة قائد فريقه إيدن هازارد مع نادي ريـال مدريد الإسباني، الذي انتقل إليه مطلع هذا الموسم قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.
وقال «مارتينيز»، في حوار مع صحيفة «ماركا» الإسبانية: «تحليلي له إيجابي للغاية لأن عليك أن تقيس اللاعب في الأوقات الجيدة والسيئة أيضًا، هذا العام كان الأصعب في مسيرة إيدن لأنه لم يغيب عن هذا الكم من المباريات من قبل».
وأضاف: «هازارد أظهر لريـال مدريد أنه لاعب نجم يمكن بناء مشروع حوله للمستقبل وأنه سيجلب الكثير من النجاح للنادي والمشجعين».
واعتبر المدير الفني للشياطين الحمر أن فترة التوقف للدوري الإسباني بسبب فيروس كورونا كان في صالح اللاعب البلجيكي الذي استطاع التعافي من الإصابة والعودة للعب هذا الموسم، بعدما كان من المنتظر غيابه لنهايته.
وتابع: «هو الآن جاهز تمامًا على المستوى البدني والذهني كذلك لدفع هذا المشروع إلى الأمام».
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