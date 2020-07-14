شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك لـ«الخطيب»: «أنت عايز تبقى زي مرتضى منصور؟» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، نظيره الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي بالهدوء في المرحلة القادمة، فيما وجه له تساؤلًا: «أنت عايز تبقى زي مرتضى منصور؟».

وتحدث رئيس القلعة البيضاء في مداخلة هاتفية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مع قناة النادي سأل خلالها «الخطيب» عن سبب شكوته التي تقدم بها أمس للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ضده، قائلًا: «حضرتك عندك وقت فراغ؟ إذا كنت بتعمل كل ده والنشاط متوقف أمال لما يرجع هيحصل إيه؟»، مضيفًا موجهًا حديثه للوزير: «ده عايز يولع البلد».

وأكد «مرتضى» أنه لا يتفهم شكوى رئيس النادي الأهلي بعد «اكتشاف فبركة الفيديو»، حسب قوله، مستطردًا: «ده معناه إن أنت عارف إنه مفبرك وشريك في إنه مفبرك»، قبل أن يعود ويوجه سؤالًا جديدًا لـ«الخطيب»: «هو حضرتك عايز إيه؟ عايز تأخذ الثانوية العامة من جديد وتطلع الأول تخش كلية الحقوق وتطلع الأول وتشتغل وكيل نيابة وبعدين رئيس نيابة وبعدين رئيس محكمة وبعدين تألف كتاب في القانون، عايز تبقى زيي؟».

واردف: «السن فات يا محمود، ده لو إحنا بنتكلم وإحنا لسة عيال 24 سنة، أنت عندك 65 سنة»، فيما استعرض «مرتضى» مسيرته المهنية ليضيف بعدها: «أنت فيه عمر يديلك كل ده عشان تبقى زي مرتضى منصور؟».

ووجه رئيس الزمالك رسالة إلى «الخطيب» مطالبًا إياه فيها بالهدوء، قائلًا: «أنت عايز تشوشر على وخلاص، إيه يا محمود فيه إيه، عايزين نهدى ونشوف شغلنا».

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