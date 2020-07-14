شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى منصور: جهزنا مذكرة للتأكيد على أحقيتنا في لقب نادي القرن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن ناديه جهز مذكرة لإرسالها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للبحث عن حقه في قضية نادي القرن.
وقال أحمد مرتضى، في ضيافة برنامج «أوضة اللبس» عبر قناة «النهار»: «عندما قلنا أن الزمالك نادي القرن، استغربت من رد الفعل لأن الأهلي لم يكن طرفا في الأزمة على الإطلاق، ومشكلتنا مع الاتحاد الافريقي.. كان هناك اجتماع اليوم (الإثنين) للجنة المكلفة بملف نادي القرن، وتم تجهيز المذكرة التي سنرسلها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وسننتظر رد كاف بشأن اتخاذ إجراء»
وأضاف: «سبب الفارق بين الأهلي والزمالك أن الأحمر كان يعمل لمصلحة النادي بأي شكل من الأشكال، وهذا هو الصحيح، لكن لم يكن في الزمالك من يبحث عن حقوقه، هناك حقوق تم إهدرها في الفترة الماضية».
يُذكر أن الجائزة أثارت لغطا كبيرا خلال الفترة الحالية رغم مرور 20 عاما على تتويج الأهلي بها، حيث يؤكد الزمالك أنه الأحق بها لتتويجه بتسعة ألقاب مقابل سبعة للأحمر.
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