شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: رفضت 25 مليون دولار مقابل عدم ترشحي لرئاسة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لم يكن ينوي الترشح في الانتخابات المقبلة.

وعرض مرتضى منصور عرض بعض الرسائل على قناة الزمالك، وعلق عليها: «شخص تابع لـ قطر عرض على 15 مليون دولار اليوم مقابل استقالتي من رئاسة الزمالك، و10 ملايين دولار مقابل عدم ترشحي مجددا، ررفضت بكل تأكيد ذلك العرض. أموال الدنيا لا تشتريني».

وبعد ذلك عرض مرتضى رسالة جديدة، ليشير إلى «تلقيت رسالة جديدة الآن تتضمن تهديد بخسارتي الانتخابات، وذلك بعد رفض عرض الـ 25 مليون دولار، وسأقول سرا لأول مرة، لم أكن أنتوي المشاركة في انتخابات الزمالك المقبلة».

وأوضح: «كنت أستعد لإعلان هذا القرار بعد ضغط من أسرتي، ولكن الآن وبعد تلك الرسائل سأشارك في الانتخابات سأشارك في الانتخابات وانتصر».