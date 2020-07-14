شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: الأهلي أفضل لرمضان صبحي ولمنتخب مصر.. وأتمنى التوفيق لطاهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، إن استمرار رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي، في مصر سيكون أفضل لمنتخب بلاده

وأضاف غريب في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 1: «لعب رمضان صبحي في مصر يجعلنا نستفيد منه الاستفادة القصوى، ولكن سفره خارجيا سيجعلنا نستدعيه وفقا للأجندة الدولية فقط».

وتحدث المدير الفني للمنتخب الأوليمبي عن استعدادات المنتخب لأولمبياد طوكيو مؤكدا أن

أجندة شهر سبتمبر تم إلغاؤها بقرار الاتحاد الأفريقي، وهناك محاولات لتعويضها بمباراتي سبتمبر الوديتين في الفترة الأخيرة من الإعداد بشهر يونيو 2021.

وعن انضمام طاهر محمد طاهر للأهلي قال غريب: «طاهر لاعب أساسي بالمنتخب الأوليمبي، وافتقدناه في بطولة أفريقيا، وأتمنى له التوفيق بالأهلي».

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