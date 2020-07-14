شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: باهر خارج حسابات الأهلي لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت، إن باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي خارج حسابات النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

وأوضح شوبير: إن كانت هناك محاولات لجس نبض إدارة الإسماعيلي، بشأن ضم باهر ولكن توقفت المفاوضات بسبب المغالاة في الأمور المادية".

Advertisements

وكان باهر المحمدى كابتن النادى الاسماعيلى، أعلن اقترابه من الانضمام للتدريبات الجماعية لفريقه بعد التعافى من الإصابة، حيث من المقرر أن يشارك فى التدريبات الجماعية بعد عشرة أيام عقب نهاية برنامجه التأهيلى من جراحة تمزق فى أربطة الركبة، حيث نفذ اللاعب نصيحة طبيبه الألمانى بضرورة الحصول على راحة تامة من التدريبات ثم الانخراط فى مرحلة العلاج الطبيعى التى أنهاها بنجاح.