شكرا لقرائتكم جلسة ودية تجمع عمرو الجناينى اليوم مع مسئولى المصرى البورسعيدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو المصرى البورسعيدى، عقد جلسة ودية مع عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة ظهر اليوم بمقر الاتحاد بالجبلاية للحصول على بعض المميزات التى يطلبها مجلس إدارة النادى الأخضر لتسييل أموره فى ظل الأزمات التى يعيشها الفريق فى الوقت الحالى بسبب توقف النشاط منذ أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم منذ بداية العام الحالى .

ويحضر جلسة اليوم مفوضا من مجلس إدارة المصرى مع رئيس الجبلاية كل من محمد الخولى نائب رئيس النادى المصرى وعبد الظاهر السقا المدير الرياضى للفريق الكروى، وقد حددوا مطالبهم المتمثلة فى الأتى :-

ملعب الفريق



أكثر المطالب التى يبحث مجلس إدارة المصرى البورسعيدى عن حل لها مع رئيس اللجنة الخماسية المكلفة باتحاد الكرة تحديد ملعب للفريق يخوض عليه باقى مبارياته بالدورى عقب استئنافه يوم 6 أغسطس نظرا لعدم تحديد ملعب مسبقا بعد دخول ستاد برج العرب الذى كان يحتضن الفريق طيلة الخمس سنوات الماضية مرحلة الصيانة بعد استهلاكه بشكل كبير نظرا لإقامة العديد من البطولات والمباريات الأفريقية والمحلية عليه .

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المساعدة المادية



كما ستتناول الجلسة سبل دعم النادى ماديا لحل الأزمات التى يعانى منها سواء صرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة للاعبين، بالإضافة لمرتبات الموظفين قبل عيد الأضحى المبارك وهو ما وعد به مسئولى الجبلاية سابقا عقب أعلان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن عودة النشاط الكروى وتحدثوا عن دعم كافة الأندية بعد تأثرهم بإيقاف النشاط وعدم وجود أى موارد مالية للصرف على النشاط الرياضى .

تحديد جدول الدورى



من الأمور التى سيتحدث عنها عبد الظاهر السقا معرفة موعد جدول مباريات الدورى والذى سيقوم من خلاله طارق العشرى المدير الفنى للفريق بوضع خطته وتحديد برنامج الوديات وعدد أيام المعسكر المقرر أن ينطلق السبت المقبل بالإسكندرية فى ظل غموض الموقف حتى الآن وعدم اتضاح الرؤية بشأن إقامة أول مباراة بالمسابقة .