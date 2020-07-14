شكرا لقرائتكم شوقى غريب يستقر على إقامة وديتين للمنتخب الأولمبى في أكتوبر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر شوقى غريب مدرب المنتخب الأولمبى، خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولى فى شهر أكتوبر المقبل، ويرغب شوقى غريب فى خوض مباراتين وديتين داخل أو خارج مصر فى أكتوبر مع المنتخبات الأجنبية وتحديدًا التى تأهلت لأولمبياد طوكيو 2021، كما بدأ غريب فى التواصل مع أكثر من منتخب فى الوقت الحالى تمهيدًا لإنهاء الاتفاق على خوض المباراتين الوديتين.

من ناحية أخرى، اتفقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة مع شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، على إنهاء الدورى الجديد يوم 25 يونيو المقبل بدلا من أول يونيو كما كان مقررا، حيث سيبدأ غريب معسكره الإعدادى لأولمبياد طوكيو يوم 26 من نفس الشهر، وهو ما وافق عليه مسئولو الجبلاية، وحدد الاتحاد المصرة لكرة القدم يوم 7 أغسطس المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2019-2020.

وأكد حسام الزناتى مدير المسابقات بالاتحاد أن استئناف المسابقة سيبدأ بالمباريات المؤجلة، كما أنه بصدد إعلان جدول المباريات على مرحلتين، تتضمن الأولى المباريات المقرر إقامتها فى الفترة من 7 أغسطس المقبل حتى نهاية الشهر نفسه، وسيتم الكشف عنه فور الوصول لموقف نهائى بشأن ملعب أسوان الذى طلب آداء مبارياته بالقاهرة، تمهيدا لإرسال الجدول إلى الجهات المعنية واعتماده رسميا قبل الإعلان عنه خلال أيام. أضاف مدير مسابقات الاتحاد أن المرحلة الثانية للجدول وتتضمن المباريات المقرر اقامتها اعتبارا من أول سبتمبر وحتى نهاية المسابقة سيتم الكشف عنها فور إعلان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن المواعيد النهائية للدورين قبل النهائى والنهائى لبطولتى أبطال الدورى والكونفيدرالية.

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وفيما يتعلق بالدرجات الأدنى لمسابقة الدورى يؤكد الاتحاد المصرى لكرة القدم أن كل ما يتردد بخصوصها مجرد اجتهادات صحفية وسوف تعلن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد القرار النهائى بشأنها الأسبوع المقبل.