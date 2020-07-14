شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى "يغربل" محترفى سموحة بنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة غربلة اللاعبين المحترفين بالفريق خلال باقى مباريات الدورى المقرر عودتها فى السادس من أغسطس المقبل حتى يقوم بكتابة احتياجاته بنهاية الموسم فى ظل رغبته فى التعاقد مع لاعبين أفارقة دوليين للإستفادة منهم بالشكل الكافى وتقديمها إلى مجلس إدارة النادى.

ويضم فريق سموحة عدد من اللاعبين الأفارقة لم يستفد منهم بالشكل المطلوب ولم يلفت أى من اللاعبين الأنظار خلال الموسم الكافى على الرغم من أن الفريق السكندرى كان معروف عنه تعاقده مع لاعبين من الطراز الأول ومنهم من احترف أوروبيا من بوابة سموحة.

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من ناحية أخرى قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، إنه تحدد يوم 23 يوليو الحالى موعدًا لخوض مباراة ودية أمام فريق سموحة، وذلك استعدادًا للمرحلة المقبلة، التي تشهد استكمال منافسات الدوري، بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال اأفريقيا، وأضاف عبد الحفيظ أنه تم الاتفاق على خوض مباراة سموحة الودية على ملعب التتش بالجزيرة.

ينتظر الجهاز الفنى لفريق سموحة بقيادة حمادة صدقى تحديد مواعيد استكمال الدورى من لجنة المسابقات باتحاد الكرة لتحديد موعد المعسكر المغلق الذى سيقيمه الفريق بالإسكندرية استعدادا لاستئناف المسابقة بعد توقف دام أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم منذ بداية العام الحالى وأدت لتوقف النشاط الكروى من منتصف مارس الماضى.

وأعلن الجهاز الفنى لسموحة عن إقامة ثلاث وديات مع الأهلى وحرس الحدود والاتحاد السكندرى لتجهيز اللاعبين على الشكل الأمثل، فى ظل تراجع المستوى الفنى والبدنى جراء الراحة التى حصل عليها اللاعبون.