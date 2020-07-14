شكرا لقرائتكم خبر عن مهند الصباغ يشترط على الزمالك الحصول على مقدم العقد للانصمام لفريق السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مهند الصباغ لاعب فريق كرة السلة بالنادى الأهلى والجزيرة السابق على انتقاله إلى نادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد المفاوضات التى يقودها معه أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة النادى الأبيض، والمسئول عن قطاع السلة بالزمالك، فى ظل الخبرات التى يتمتع بها اللاعب فى السلة منذ أن كان لاعبا فى الاتحاد السكندرى، ومنه إلى الأهلى ثم الجزيرة، والمشاركة فى البطولات المختلفة من عربية وأفريقية، بخلاف المحلية.

واشترط اللاعب الحصول على مقدم التعاقد مع الفريق، حتى يوقع على عقود الانضمام للزمالك، والمشاركة معهم الفترة المقبلة، خاصة أن الفريق لديه بطولة مهمة وهى لافروليج والتى يشارك فيها الزمالك ضمن مجموعة النيل، وتضم فرقا من دول تونس ورواندا، والكاميرون، ونيجيريا، وموزمبيق، على أن يصعد منهم 4 فريق بعد خوض مراحل التصفيات، وبعد ذلك يصعد 4 فرق من أصل 6 شاركت فى البطولة، ومثلها من المجموعة الثانية التى يطلق عليها مجموعة الصحراء، وبعد ذلك تشارك الفرق الأربعة من كل مجموعة فى الدور قبل النهائى والنهائى .

ومن المقرر أن يرد مسئولو الزمالك على اللاعب سواء بالموافقة على شرطه وسداد قيمة مقدم العقد، أو الرفض، و البحث عن صفقة أخرى.

وكان الأهلى قد تعاقد مع الصباغ قادما من الاتحاد السكندرى لمدة موسمين، فى صفقة أحدثت ضجة كبرى بين الجماهير السكندرية، خاصة أن اللاعب رفض تجديد تعاقده مع زعيم الثغر وقتها، وبعد إصابة اللاعب بالرباط الصليبى بشهرين انتقل للجزيرة بناءا على رغبة محمد الكردانى المدير الفنى للفريق، ووقع لمدة موسمين، انتهت أبريل الماضى.