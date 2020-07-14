شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يعود لحسابات الأهلى عملياً قبل استئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد صالح جمعة لاعب وسط النادى الأهلى لحسابات ناديه بشكل عملى فى ظل مشاركته بالتدريبات الجماعية وتوجيهه من قبل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بعد فترة من التجميد، كما حصل صانع الألعاب الدولى على وعد بعقد جلسة معه لإنهاء كل الخلافات معه وفتح صفحة جديدة قبل استئناف بطولة الدورى العام، ويمتد عقد صالح جمعة مع الأهلى لمدة 3 مواسم، حيث تملك الإدارة الحمراء حق تحديد مستقبله سواء بالإبقاء عليه أو إعارته أو بيعه، ويُناقش مسئولو الأهلى ممثلين فى لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح والسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، مستقبل صالح جمعة، سواء باستمراره مع الفريق الأحمر في الموسم الجديد، أو سيتم اعارته لأحد الأندية التي طلبت ضمه سواء محلياً أو خارجياً.

واختلف الوضع في الأيام الأخيرة بعد سماح فايلر لصالح جمعة بالتدريب مع الفريق قبل وصوله القاهرة، وذلك بتدخل من ديفيد سيزا المدرب العام الذى توسط لدى فايلر للسماح للاعب بخوض التدريبات الجماعية للأهلى، بعدما لاحظه من التزام كبير وإصرار قوى على العودة من جديد لحسابات الجهاز الفنى، وقال سيزا لصالح جمعة "أنت لاعب موهوب، ونرغب فى الاستفادة بقدراتك الكبيرة، ولكن الالتزام شرط أساسى لعودتك للحسابات الفنية".

وتعهد صالح جمعة بمواصلة الالتزام خلال الفترة المقبلة ليكون جاهزاً لانطلاق المباريات، سواء على المستوى المحلى أو القارى، وقدم صالح جمعة حسن النية بالالتزام بتعليمات السويسرى رينيه فايلر كما حرص صانع ألعاب الفريق الأحمرعلى خوض تدريبات يومية طوال الفترة الماضية للحفاظ على وزنه واستعادة فورمته البدنية والفنية أملا فى استعادة ثقة رينيه فايلر.