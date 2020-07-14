شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلاح يعلن عن مسابقة لتصميم شعار بطولة العالم للشباب 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى عن مسابقة لتصميم شعار بطولة العالم للشباب والناشئين المقرر إقامتها فى مصر أبريل 2021، لإرسال التصاميم عبر الإيميل الرسمى للاتحاد لاختيار الأفضل من بينها، ومنح اتحاد السلاح المتقدمين فى المسابقة مهلة حتى يوم 26 يوليو الجارى.

وكشف عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح مسبقا، عن إجراء مسحات للاعبى المنتخب فى جميع الأسلحة اليوم بالمركز الأولمبى قبل السفر إلى الغردقة يوم 16 من نفس الشهر للدخول فى معسكر مغلق من أجل خروج اللاعبين من أزمة إيقاف النشاط لمدة أكثر من 3 أشهر لاستعادة الحالة النفسية الجيدة .

وأشار الحسينى إلى استمرار اللاعبين فى المركز الأولمبى بعد إجراء المسحات، والتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا قبل التوجه إلى الغردقة .

وأضاف الحسينى أن المعسكر يضم المنتخبات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2021 والتى تستهدف أيضا التأهل إلى الدورة الأولمبية المؤجلة إلى العام المقبل بسبب فيروس كورونا .

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وأعلن اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى، مسبقا، دليل الإجراءات الوقائية والإرشادات الصحية للاتحاد المصرى للسلاح الخاص تطبيقها على الموظفين، الإداريين، اللاعبين، المدربين، الحكام وكل من له علاقة بمنظومة اللعبة لمواجهة فيروس كورونا المستجد فى حين عودة التدريبات والمسابقات.

ومن أبرز تعليمات الدليل الوقائى، الالتزام بتطهير وتعقيم الملاعب بصفة دورية وارتداء الكمامات مع عدم تواجد أى أشخاص غير مصرح بهم فى أى مسابقة وإجراء عمليات الإحماء فى أماكن مفتوحة وفحص دورى للاعبين والأجهزة الفنية قبل دخول الملاعب .

ويعد نشاط السلاح من الأنشطة المتوسطة التلامس وفقا للخطة التى أعلنتها وزارة الشباب والرياضة فى مؤتمر شرح خطة عودة النشاط تدريجيا .

وقرر اتحاد السلاح، برئاسة عبد المنعم الحسينى، استكمال بطولة الجمهورية للعمومى المتبقية من الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل، من أجل ترتيب أوضاع المسابقات لبدء الموسم الجديد .