شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أوباما يسعى لمواصلة التألق فى ميت عقبة بعد امتيازات الـ 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى يوسف أوباما نجم نادى الزمالك إلى مواصلة التألق فى صفوف ميت عقبة فى ظل تمسك القلعة البيضاء به ومنحه امتيازات بإضافة 4 مواسم إضافة فى تعاقده الجديد.

ويمتلك يوسف أوباما إمكانيات قوية استطاع من خلالها صناعة الفريق فى صفوف القلعة البيضاء خاصة فى المباريات المهمة والحاسمة سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقى.

واستقر مسئولو الزمالك على إضافة 4 مواسم فى العقد الجديد ليوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق، الذى ينتهى تعاقده بنهاية الموسم المقبل، ورحب اللاعب بتجديد عقده مع القلعة البيضاء فى الجلسة التى عقدها مع المستشار مرتضى منصور رئيس النادى، قبل انتظامه فى معسكر الفريق المقام حالياً بمدينة برج العرب، على أن تشهد الفترة المقبلة حسم تفاصيل عقده الجديد، حيث طلب اللاعب فقط من إدارة الزمالك السماح له بالاحتراف حال تلقيه عرضا مناسبا مستقبلا دون الحديث فى أى أمور مالية تخص تفاصيل عقده الجديد، وسيتم عقد جلسة جديدة معه خلال الفترة المقبلة لإنهاء تجديد تعاقده مع الفريق.

وعقد مرتضى منصور جلسة مع يوسف أوباما، خلال الأيام الماضية، من أجل تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، حيث يرغب مجلس الزمالك فى تجديد عقد اللاعب نظرا لما قدمه مع الفريق الأبيض وإسهاماته المختلفة فى حصد البطولات للفريق.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات للاعب يوسف أوباما فى الصور التالية :

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يوسف أوباما فى نادى الزمالك



يوسف أوباما فى البحر