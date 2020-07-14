شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يؤجل احتفالية تكريم محمد صلاح بعد تسريبات "كاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه النية لدى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، لتأجيل تكريم محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي فى ظل غموض الصورة بشأن الأجندة الدولية للمنتخب الوطنى فى شهر أكتوبر المقبل، بعد التسريبات الأخيرة من "كاف" بأن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" سيقرر إقامة مباريات ودية للمنتخبات فى أكتوبر المقبل وليست مباريات رسمية .

وأكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سيخصص فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر المقبل للمباريات الودية وليس لتصفيات كأس العالم أو لتصفيات أمم أفريقيا بعد تأجيلها عاما.

وأوضح المصدر، أن "فيفا" استقر على تخصيص توقف أكتوبر للوديات حتى يتسنى للمنتخبات تجميع لاعبيها والوقوف على مستواهم وتجربة أكثر من عنصر خاصة بعد فترة غياب طويلة عن المشاركة في المباريات بسبب فيروس كورونا.

ويشهد شهر أكتوبر المقبل فترة توقف دولية فى الفترة من يوم 7 إلى يوم 15 من نفس الشهر، وكان "فيفا" ألغى الأجندة الدولية للمنتخبات فى شهر سبتمبر المقبل .

فى السياق ذاته، تقدم حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى للمنتخب بواجب العزاء للدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، لوفاة زوجته أمس، وحرص حسام البدرى المدير الفنى وأعضاء جهازه الفنى على مواساة نائب رئيس الاتحاد فى مصابه الأليم متمنين أن يتغمد المولى عز وجل الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

فى شأن مختلف، قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، إقامة مؤتمر صحفى خلال الأيام القليلة المقبلة لإعلان التصور الخاص وجداول مسابقات الناشئين حتى 2024، لاسيما بعد إعلان إلغاء مسابقات الناشئين هذا الموسم بسبب جائحة فيروس المستجد وحفاظًا على سلامة اللاعبين.

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فيما أكد مسئولو اتحاد الكرة أن جدول الدوري سيتم إعلانه فور وصول الموافقات الأمنية عليه، حيث سيتم إرساله للأندية استعدادًا لاستئناف المسابقة، وأوضح مسئولو الجبلاية أن سبب تأخر إعلان الجدول هو عدم تحديد ملاعب نهائية لبعض الأندية، مثل أسوان والمصرى البورسعيدى وطنطا، وأنه يتم حاليًا إنهاء هذه الأمور مع الجهات الأمنية قبل إعلان الجدول بشكل رسمى.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن أسوان طلب اللعب على استاد الشرطة الرياضى بالعباسية، كما توجد مفاضلة بين أكثر من ملعب لاستضافة المصرى، مثل استاد الإسماعيلية والمكس وبرج العرب، وهو ما لم يتم حسمه أيضا، وهذه الأمور تؤخر إعلان جدول الدورى.

وقرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعديل موعد استئناف مسابقة الدورى الممتاز لموسم 19-2020 ليكون 6 أغسطس المقبل بدلاً من 7 أغسطس وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية وفقا لارتباطاتها بتأمين انتخابات مجلس الشيوخ، الأمر الذى استدعى تبكير إقامة المباريات التى كان مقررا إقامتها يومى الانتخاب 11و12 أغسطس.

من جهته أكد حسام الزناتى، مدير مسابقات الاتحاد، أن المسابقة ستستأنف يوم 6 أغسطس بمباراة واحدة من المباريات المؤجلة كما كان مقررا.