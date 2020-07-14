شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعقد جلسة مع الجناينى اليوم لتحديد ملعب الفريق بالدورى ودعمه ماديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مسئولو المصرى البورسعيدى جلسة ودية مع عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة ظهر اليوم بمقر الإتحاد بالجبلاية لتحديد الملعب الذى سيستضيف مباريات الفريق بالدورى بالإضافة لبحث طرق دعم النادى ماديا فى ظل الازمة المالية التى يعانى منها فى الوقت الحالى بسبب توقف النشاط منذ أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم منذ بداية العام الحالى .

ومن المقرر أن يحضر من جانب النادى المصرى محمد الخولى نائب رئيس النادى وعبد الظاهر السقا المدير الرياضى للفريق الكروى .

من ناحية أخرى أتم مجلس إدارة المصري إجراءات إنشاء أول مدرسة كرة تابعة للنادي في تاريخه بمدينة بورفؤاد وهي المدرسة التي ستستقبل البراعم والناشئين من سن خمس سنوات وحتى ستة عشر عامًا، المقرر افتتاحها عقب أجازة عيد الأضحى مباشرة بملعب نادي حي بورفؤاد الواقع بجوار شركة الانشاءات البحرية والمدينة الجامعية للطلاب.

هذا وسوف يتم البدء في تلقي طلبات الاشتراك واستلام المقابل النقدي اعتبارًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساء بملعب نادي حي بورفؤاد ، يوميًا من غدٍ الأربعاء الموافق الخامس عشر من يوليو وحتى يوم الخميس الموافق الثلاثين من الشهر ذاته ، فيما ستبدأ المدرسة أنشطتها عقب نهاية أجازة عيد الأضحى مباشرة تحت قيادة نجم النادي المصري في عصره الذهبي الكابتن محمد عيد هاشم المدير الفني للمدرسة ومعه نخبة من أفضل مدربي البراعم والناشئين وكذلك مسئولي الإعداد البدني وتعديل القوام بالإضافة إلى أخصائيي العلاج الطبيعي.