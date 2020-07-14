شكرا لقرائتكم خبر عن الضربات الثابتة سلاح فايلر الجديد في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الضربات الثابتة ستكون سلاح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي خلال المرحلة المقبلة بعد تجديد عقده مع الفريق الأحمر لمدة موسم إضافي حيث يركز عليها بشكل كبير في تهديد مرمى المنافسين، وهو ما ظهر في التدريبات الأخيرة خاصة بعد عودة فايلر من سويسرا بعد قضائه إجازة مع أسرته هناك، ويركز فايلر على الضربات الثابتة بكل أنواعها سواء الضربات الركنية أو الضربات الثابتة من كل انحاء الملعب، وبدأ فايلر في تحديد اللاعبين المختصين بالتصدي لها بعد استئناف المباريات سواء على المستوى المحلي أو القاري.

ويتدرب الأهلي اليوم الثلاثاء مساءً على أن يعود الفريق للمران فى الثامنة والنصف صباح غدٍ الأربعاء ، ثم يعود للمران فى الخامسة والنصف مرة أخرى مساء الخميس المقبل.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، وتقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين، تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات، ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.

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