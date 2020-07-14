مدرب الإسماعيلي يوضح موقف المحمدي من الرحيل عن النادي.. ومصير الأجانب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي، إن باهر المحمدي لن يلعب في مصر لغير الدراويش، مضيفًا أن النادي الأصفر لا نية لديه في التفريط في أي لاعب أجنبي خلال الفترة المقبلة.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو 9090 صباح اليوم الثلاثاء، قال الصغير: "سنخوض مباراة ودية أمام أسوان يوم الخميس المقبل، يليها ودية أخرى أمام اف سي مصر الاسبوع المقبل، الفريق بحاجة لما يقرب من 5-6 وديات لاستعادة اللياقة البدنية للاعبين".

وأضاف: "خاطبنا اتحاد الكرة للتأكد من سلامة حكام الوديات، وسنقوم بإخضاع اللاعبين لمسحة ثالثة اليوم".

وعن أجانب الفريق، قال: بيكيتا وصل وانضم غلى الفريق، أما فخر الدين بن يسوف وشيلونجو فلم ينضما للفريق بعد".

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وعن التفريط في أحد اللاعبين الأجانب خلال فترة الانتقالات المقبلة، أجاب الصغير: "لا نية للتفريط في أي لاعب أجنبي، مازال هناك دور ثانٍ من بطولة الدوري، شيلونجو لاعب أساسي ومستمر معنا، نفس الأمر بالنسبة لبن يوسف فهو مستمر حتى نهاية عقده".

وبسؤاله عن تغريدة باهر المحمدي لاعب الاسماعيلي التي أثارت جدلا واسعا، قال: "باهر متواجد حاليًا في القاهرة، ويتلقي العلاج الخاص به، لهذا السبب لم يتواجد معنا في فترة الإعداد الخاصة بالفريق، لكنه متواجد مع النادي ومستمر حتى نهاية عقده في 2023".

وتابع: " في حالة تلقيه عرضًا للاحتراف الخارجي، وقتها سننظر لمصلحة اللاعب، ليستفيد هو ويستفيد النادي، لكن داخل مصر فلن يلعب المحمدي لغير الاسماعيلي".

وبسؤاله عن متى سيصبح مدربًا لحراس مرمى منتخب مصر، أجاب ساخرًا: "في 2029، الأمور دائمًا تسير نحو أحمر أو أبيض، لم نسمع عن مدرب من الاتحاد السكندري أو الاسماعيلي أو غيرهم.. أتمنى التوفيق للجميع".