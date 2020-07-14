روبرتسون: مباراة أرسنال "صعبة" بسبب المقعد الأوروبي .. وأمامنا 3 تحديات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال آندي روبرتسون لاعب ليفربول الإنجليزي، إن مباراته فريقه المقبلة أمام أرسنال ستكون صعبة، لافتًا إلى أن "جانرز" يقاتلون من أجل المقعد الأوروبي.

ويستعد ليفربول لمواجهة أرسنال مساء غد الأربعاء على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي لليفربول، قال روبرتسون: "خسارتك لمباراة الديربي دائمًا ما تكون صعبة، لذلك فإن أرسنال سيبحث عن الفوز أمامنا خاصة وأن الفريق يقاتل من أجل المقعد الأوروبي".

Advertisements

وأضاف: "نريد أن نذهب إلى هناك ونظهر لماذا نحن أبطال، ونحقق أداءً جيدًا بجانب الفوز وهذا ما سنسعى إليه".

وتابع لاعب ليفربول: "المباراة ستكون صعبة، رغبة الفوز في المباراة ستكون موجودة لكلا الفريقين نأمل أن نكون الفريق الفائز".

وأتم: "آخر ثلاث مباريات بمثابة تحدي لنا، نأمل أن نحصل على أكبر عدد ممكن من النقاط."

جدير بالذكر أن ليفربول حسم لقب بريميرليج قبل نهاية البطولة بسبع جولات ويتصدر حاليًا جدول الترتيب برصيد 93 نقطة، بينما يحتل أرسنال المركز التاسع برصيد 50 نقطة.