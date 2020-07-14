وزير الرياضة : لا نمانع في استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا .. وننسق مع الجبلاية

أكد أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عدم وجود أى مانع فى استضافة المباريات المتبقية من بطولة دورى أبطال إفريقيا، عقب اعتذار الكاميرون.
وقال صبحى: «يتم الآن التنسيق معاتحاد الكرة فى حالة الرغبة فى استضافة مباريات نصف نهائى ونهائى دورى الأبطال، ونحن لا نمانع فى ذلك».
وأضاف فى شأن آخر: «انتهينا من 95% من الملف الإنشائى لمونديال كرة اليد الذى سيقام فى مصر العام المقبل».
وأكد: «الدولة تعمل فى هذا الملف بكل جهودها، ويظهر ذلك من خلال إشراف رئيس الوزراء مصطفى مدبولى على العمل بنفسه».
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