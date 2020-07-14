رياضة | فايلر يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تخطط إدارة النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد (الميركاتو الصيفي).
فايلر يكرر رغبته في استمرار رمضان صبحي مع الأهلي
حذر المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، من فشل صفقة استمرار رمضان صبحى مع الفريق الأحمر.
وأوضحت مصادر صحفية أن المدرب السويسري غير مقتنع
بالبدلاء الذين يلعبون فى نفس مركز رمضان صبحي، وينتظر أن يعقد فايلر جلسة مع محمود الخطيب، رئيس النادى، خلال الأيام المقبلة، لمعرفة آخر التطورات الخاصة بالمفاوضات مع هيدرسفيلد الإنجليزى.
الجدير بالذكر أن مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد تاون، قد
تعثرت، بعد أن عرض الأهلى دفع 2 مليون ونصف المليون دولار، بينما تمسك النادى الإنجليزى بالحصول على 7 ملايين دولار للموافقة على الاستغناء عن رمضان صبحي.