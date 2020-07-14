رياضة | تصريحات مثيرة من رئيس برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تصريحات مثيرة من رئيس برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، عن بعض النقاط الهامة التي تخص العملاق الكتالوني، أبرزها حسم مصير كيكي سيتين المدير الفني للفريق، بالإضافة إلى أخر تطورات تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال بارتوميو في تصريحات لتلفزيون "TV3"، ونقلتها صحيفة "سبورت" المقربة من نادي برشلونة:" إن كيكي سيتين المدير الفني الحالي للفريق سيقود اللاعبين في دوري أبطال أوروبا وفي المباريات المتبقية في الدوري هذا الموسم".

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وتابع:" تحدثت مع كيكي سيتين عن المستقبل وعن الخطط للموسم المقبل للفريق، وأنه سيستمر هو المدرب هذا الموسم، مشيراً إلى أن كيكي مستمر مع الفريق وسيقود الفريق في مباريات دوري الأبطال إذا تخطى الفريق عقبة نابولي في اياب دور الستة عشر من البطولة القارية".

وواصل:" تحدثنا مع ميسي من قبل، وسنتحدث معه مجددًا، وبدون شك هو واحد من أفضل اللاعبين في التاريخ".

وأتم:" ميسي أمامه العديد من السنوات وهو يعيش أفضل حالاته، وليس لدي شك في أن اللاعب الأرجنتيني وقائد الفريق سيستمر مع برشلونة، وأن مستقبله سيكون مع النادي".