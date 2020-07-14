رياضة | سولشار: لم نكن نستحق الثلاث نقاط أمام ساوثهامبتون

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر سولشار: لم نكن نستحق الثلاث نقاط أمام ساوثهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح أولي جونار سولشار، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أن فريقه لم يستحق النقاط الثلاث، بعدما سجل مايكل أوبافيمي هدف التعادل 2-2 لساوثهامبتون بالوقت بدل الضائع في أولد ترافورد بالبريميرليج.

قال المدرب النرويجي: "كنا نعتقد أننا ضمنا الحصول على النقاط الثلاث، لكن على الأرجح لم نستحق ذلك".

وأضاف: "ساوثهامبتون فريق جيد جداً، يركض كثيرا وينافس بقوة، لم نلعب بإيقاعنا، قدمنا أداءً رائعاً لبعض الوقت، سجلنا الهدفين بشكل مميز".

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وتابع: "كان أسوأ وقت نستقبل فيه الهدف، لكن هذا يحدث في كرة القدم، حققنا الفوز بالكثير جداً من المباريات بهذه الطريقة، هذا كله جزء من مرحلة تعلم هذا الفريق".

وأوضح: "لا أعتقد أن الإرهاق كان السبب، كان هذا اليوم من ضمن الأيام التي لم نستغل فيها الفرص، بينما استغل المنافس الفرص".

وأضاف: "ديفيد دي خيا أنقذ كرة واحدة، لكن باستثناء ذلك صنعنا العدد الأكبر من الفرص، لكن لن يتم منحنا النقاط الثلاث".