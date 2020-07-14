شكرا لقرائتكم فايلر يركز على أسلوب الضربات الثابتة في مران الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن الضربات الثابتة ستكون سلاح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي خلال المرحلة المقبلة بعد تجديد عقده مع الفريق الأحمر لمدة موسم إضافي حيث يركز عليها بشكل كبير في تهديد مرمى المنافسين، وهو ما ظهر في التدريبات الأخيرة خاصة بعد عودة فايلر من سويسرا بعد قضاؤه إجازة مع أسرته هناك، ويركز فايلر على الضربات الثابتة بكل أنواعها سواء الضربات الركنية أو الضربات الثابتة من كافة انحاء الملعب، وبدأ فايلر في تحديد اللاعبين المختصين بالتصدي لها بعد استئناف المباريات سواء على المستوى المحلي أو القاري.

ويتدرب الأهلي اليوم الثلاثاء مساءاً على أن يعود الفريق للمران فى الثامنة والنصف صباح غداً الأربعاء ، ثم يعود للمران فى الخامسة والنصف مرة أخرى مساء الخميس المقبل.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.