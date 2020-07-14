الزمالك يستعيد جهود مصطفى فتحي بعد سلبية تحليل كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد الزمالك خلال الفترة المقبلة، جهود مصطفى فتحي، صانع ألعاب الفريق، بعد سلبية تحاليل كورونا التي أجراها عقب تعافيه من ذلك المرض الذى تعرض له حيث جاءت نتائجه إيجابية خلال مسحة الفريق الأبيض ليخضع للعزل المنزلي مع ابتعاده عن معسكر الفريق ليحصل على بروتوكول العلاج مع متابعة دورية لحالته من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، ليتأكد تعافيه من ذلك المرض حيث من المقرر أن يستعيد الفريق لجهوده خلال الأيام المقبلة بعدما تعافى بشكل كامل من المرض، ليصبح جاهزًا للعودة للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة حيث سيخضع في البداية لبرنامج تدريبي منفرد لتجهيزه للتدريبات الجماعية ثم سيشارك مع الفريق الأبيض فى المران الجماعى خلال الأيام المقبلة.
من ناحية أخرى، كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك عن أن الإدارة البيضاء ستمنح المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق المعار للرجاء المغربى، موافقة على الاستمرار ضمن صفوف النادى المغربى خلال الفترة الحالية للمشاركة معه فى منافسات البطولة المغربية خاصة بعد التوقف الكروى الذى شهده العالم نتيجة جائحة كورونا، وطلب الزمالك من الرجاء فى الفترة الماضية إخلاء طرف أحداد وذلك لعدم تفعيل بند الشراء النهائي فى 30 يونيو الماضى وتابع المصدر ذاته أن الرجاء لن يستطيع إشراك أحداد أمام الزمالك فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا سوى بسداد 200 ألف دولار، لذا سيستمر اللاعب مع الفريق المغربى للمشاركة فى مباريات الدورى المغربى المقرر استئنافها فى 25 يوليو الجارى على أن تنتهى فى 13 سبتمبر المقبل، ثم سيعود بعد ذلك اللاعب إلى الزمالك بعد المخاطبات التى تمت خلال الفترة الأخيرة بين الناديين.
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