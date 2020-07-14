شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة فى اتحاد الكرة اليوم لمناقشة تقديم طلب رسمى لاستضافة دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء، جلسة لمناقشة تقديم طلب رسمى لاستضافة مباريات دورى أبطال أفريقيا المتبقية بعد اعتذار الكاميرون رسميًا عن الاستضافة بسبب عدم جاهزيتها للتنظيم، وفى المقابل إعلان المغرب وتونس استعداداتهما لاستضافة المباريات وهو ما جعل اتحاد الكرة يستقر على تقديم الطلب حفاظًا على فرص الأهلى والزمالك فى التتويج باللقب القارى.

وكشف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن أن الدولة المصرية قدمت تسهيلات الموافقة على استضافة نهائى دورى الأبطال الأفريقى، وقال صبحى فى تصريحات له: "أهلا وسهلا بالمنافسات الأفريقية على الأراضى المصرية، تواصلت مع المهندس هانى أبو ريدة وعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية وقدمت لهما تسهيلات الموافقة على استقبال نهائى دورى الأبطال الأفريقى بما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية للدولة المصرية ضمن خطة مواجهة كورونا".

فى السياق ذاته، كشف مصدر باتحاد الكرة عن أن "كاف" قد يجرى قرعة بين مصر والمغرب لاستضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا المتبقية، بعد اعتذار الكاميرون عن الاستضافة بسبب عدم الجاهزية.. وأوضح المصدر أن "كاف" قد يجرى قرعة بين مصر والمغرب بحيث تستضيف احدهما مباراتى نصف النهائي، والأخرى تستضيف المباراة النهائية، وتابع المصدر أن الخيار الثالث هو إقامة المباريات في الإمارات يبقى حلاً أخيرًا ولكن المغرب ترفضه بشدة.