رياضة | رئيس رابطة الليجا ينفجر غضبا بعد إسقاط العقوبة على مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس رابطة الليجا ينفجر غضبا بعد إسقاط العقوبة على مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا الإسباني، ضيقه الشديد من قرار محكمة التحكيم الرياضي، وذلك بعد إسقاط عقوبة حرمان مانشستر سيتي الإنجليزي، من المنافسة في البطولات الأوروبية، وذالك لمدة عامين.

وتم تخفيض الغرامة المالية الواقعة على فريق مان سيتي، والتي كان المقدر لها بـ 30 مليون يورو، إلى 10 ملايين فقط.

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وكشف تيباس في تصريحات ل "سبورت: "هل محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، هي الهيئة المناسبة لاستئناف القرارات المؤسسية في كرة القدم".

وأكمل "أن سويسرا هي بلد لديها تاريخ عظيم في التحكيم، لكن محكمة كاس، ليست على المستوى الكافي لإتخاذ القرار".

وأتم حديثه قائلاً:" أن نرى مثالًا للعمل الجيد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ونأمل أن نرى المزيد من هذا خلال الفترة المقبلة".