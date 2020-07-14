رياضة | برشلونة يتخلص من مهاجمه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يتخلص من مهاجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث مسئولو نادي برشلونة الإسباني عن فرصة للتخلص من مهاجم فريقه الأول لكرة القدم، الدنماركي مارتين برايثوايت، إذ قام بعرضه للبيع، خلال الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويرى برشلونة أن برايثوايت، لم يقدم الأداء الذي يشفع له بالإستمرار مع الفريق، بعد أن ضمه النادي في صفقة طارئة خلال شهر فبراير الماضي، مقابل 18 مليون يورو، قادماً من نادي ليجانيس، لتعويض غياب عثمان ديمبيلي الذي تعرض لإصابة قوية في ذلك الوقت.

يشار إلى أن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي كان أبدى رغبته في التعاقد مع برايثوايت صاحب الـ 29 عاماً.

جدير بالذكر أن برايثوايت شارك في 9 مباريات بقميص البلاوجرانا، وتمكن من تسجيل هدف وحيد.