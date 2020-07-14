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رياضة | تشكيل تشيلسي المتوقع أمام نورويتش سيتي بالدوري الانجليزي

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تشكيل المتوقع أمام نورويتش سيتي بالدوري الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب ستامفورد بريدج مباراة سهلة نسبيًا بين تشيلسي صاحب الأرض ونظيره نورويتش سيتي ضمن مباريات الجولة ال 36 من بطولة الدوري الانجليزي البريميرليج .

وتقام المباراة فى تمام التاسعة وربع بتوقيت القاهرة والعاشرة وربع بتوقيت وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس .

تشكيل تشيلسي المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: كيبا

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خط الدفاع: جايمس ، كريستنسين ، زوما ، ازبلكويتا

خط الوسط: باركلي ، جيلمور ، ماونت

خط الهجوم: ويليان ، جيرو ، بوليسيتش

ويحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 60 نقطة بينما نورويتش سيتي هبط للدرجة الأدنى .

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