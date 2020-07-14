شكرا لقرائتكم الزمالك يستعيد جهود مصطفى فتحي بعد تعافيه من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعيد الزمالك خلال الفترة المقبلة، جهود مصطفى فتحي، صانع ألعاب الفريق، بعد سلبية تحاليل كورونا التى أجراها عقب تعافيه من ذلك المرض الذى تعرض له حيث جاءت نتائجه إيجابية خلال مسحة الفريق الأبيض ليخضع للعزل المنزلى مع ابتعاده عن معسكر الفريق ليحصل على بروتوكول العلاج مع متابعة دورية لحالته من قبل الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، ليتأكد تعافيه من ذلك المرض حيث من المقرر أن يستعيد الفريق لجهوده خلال الأيام المقبلة بعدما تعافى بشكل كامل من المرض، ليصبح جاهزا للعودة للمشاركة مع الفريق خلال الفترة القادمة حيث سيخضع فى البداية لبرنامج تدريبى منفرد لتجهيزه للتدريبات الجماعية ثم سيشارك مع الفريق الأبيض فى المران الجماعى خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخري، كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن الإدارة البيضاء ستمنح المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق المعار للرجاء المغربى، موافقة على الاستمرار ضمن صفوف النادى المغربى خلال الفترة الحالية للمشاركة معه فى منافسات البطولة المغربية خاصة بعد التوقف الكروى الذى شهده العالم نتيجة جائحة كورونا، وطلب الزمالك من الرجاء فى الفترة الماضية بإخلاء طرف أحداد وذلك لعدم تفعيل بند الشراء النهائى فى 30 يونيو الماضى وتابع المصدر ذاته إن الرجاء لن يستطيع إشراك أحداد أمام الزمالك فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا سوى بسداد 200 ألف دولار، لذا سيستمر اللاعب مع الفريق المغربى للمشاركة فى مباريات الدورى المغربى المقرر استئنافها فى 25 يوليو الجارى على أن تنتهى فى 13 سبتمبر المقبل، ثم سيعود بعد ذلك اللاعب إلى الزمالك بعد المخاطبات التى تمت خلال الفترة الأخيرة بين الناديين.