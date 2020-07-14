شكرا لقرائتكم هل يتمكن صالح جمعة من اختطاف شقيقه للأهلي في ظل خلاف الأخير مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن ملف تجديد عبد الله جمعة نجم الزمالك والمنتخب الوطني مع ناديه لن يكون بالأمر السهل، خاصة في ظل وجود خلاف بين اللاعب وناديه، بعد رفض اللاعب الحصول على 4 ملايين جنيه سنوياً في العقد الجديد، خاصة وأن قيمة عقده الحالي لم تتجاوز حاجز المليون و800 الف جنيه، مطالباً الإدارة البيضاء بالحصول على 7 ملايين جنيه في الموسم لتمديد عقده لمدة 3 مواسم أخرى.

وعلم الخليج 365 أن صالح جمعة يدعم شقيقه في رفض القيمة الموضوعة له من الزمالك للتجديد، بل وتحدث معه عن إمكانية انتقاله للأهلي خلال الفترة المقبلة وبالتحديد بعد انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم القادم، خاصة وأنه يحق له التوقيع لأي نادي خلال الميركاتو الشتوي القادم، مؤكداً لشقيقه أن وضعه في الأهلي سيكون أفضل وسيتم تقديره بشكل يليق بإمكانياته الفنية والبدنية.

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في الوقت الذي يمتد عقد صالح جمعة مع الأهلي لمدة 3 مواسم مقبلة، ويُناقش مسئولو الأهلي ممثلين في لجنة التخطيط التي يترأسها محسن صالح والسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، مستقبل صالح جمعة، سواء باستمراره مع الفريق الأحمر في الموسم الجديد، أو سيتم اعارته لأحد الأندية التي طلبت ضمه سواء محلياً أو خارجياً.

واختلف الوضع في الأيام الأخيرة بعد سماح فايلر لصالح جمعة بالتدريب مع الفريق قبل وصوله القاهرة، وذلك بتدخل من ديفيد سيزا المدرب العام الذي توسط لدى فايلر للسماح للاعب بخوض التدريبات الجماعية للأهلي، بعدما لاحظه من التزام كبير وإصرار قوى على العودة من جديد، وتعهد صالح جمعة بمواصلة الالتزام خلال الفترة المقبلة ليكون جاهزاً لانطلاق المباريات، سواء على المستوى المحلى أو القاري.