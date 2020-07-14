شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يجتمع لمناقشة تقديم طلب رسمى لإستضافة مباريات دورى أبطال افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء، جلسة لمناقشة تقديم طلب رسمى لإستضافة مباريات دورى أبطال افريقيا المتبقية بعد اعتذار الكاميرون رسميا عن الاستضافة بسبب عدم جاهزيتها للتنظيم، وفى المقابل اعلان المغرب وتونس استعداداتهما لاستضافة المباريات وهو ما جعل اتحاد الكرة يستقر على تقديم الطلب حفاظا على فرص الأهلى والزمالك فى التتويج باللقب القارى.

وكشف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية قدمت تسهيلات الموافقة على استضافة نهائى دورى الأبطال الأفريقى، وقال صبحى فى تصريحات له :، "أهلا وسهلا بالمنافسات الأفريقية على الأراضى المصرية، تواصلت مع المهندس هانى أبو ريدة وعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية وقدمت لهما تسهيلات الموافقة على استقبال نهائى دورى الأبطال الأفريقى بما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية للدولة المصرية ضمن خطة مواجهة كورونا".

فى السياق ذاته، كشف مصدر باتحاد الكرة أن الكاف قد يجرى قرعة بين مصر والمغرب لاستضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا المتبقية، بعد اعتذار الكاميرون عن الاستضافة بسبب عدم الجاهزية.. وأوضح المصدر أن الكاف قد يجرى قرعة بين مصر والمغرب بحيث تستضيف احدهما مباراتى نصف النهائي، والأخرى تستضيف المباراة النهائية، وتابع المصدر أن الخيار الثالث هو اقامة المباريات في الامارات يبقى حلا اخيرا ولكن المغرب ترفضه بشدة.