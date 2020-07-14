بعد اعتذار الكاميرون..مصر تتقدم رسميًا بطلب استضافة نهائيات دوري أبطال إفريقيا

أكد محمد فضل عضو عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري أن مسئولي الجبلاية أرسلوا خطابا رسميا للإتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل استضافة نصف النهائي والنهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب إعتذار الكاميرون بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال "فضل" خلال لقائه ببرنامج "ملعب on" المذاع عبر فضائية "on time sport" أنه وزملائه يرغبون في الرحيل عن اتحاد الكرة في أقرب فرصة؛ موضحا أن اللجنة الأولمبية أبلغتهم بصعوبة إجراء الانتخابات قبل إنهاء مسابقات الموسم الحالي.

وأضاف ان هاني أبو ريدة والدولة المصرية كان لهما دور كبير في تعيين اللجنة الخماسية، وعلاقته باللجنة كلها محترمة. لا يوجد شد وجذب مع أبو ريدة، اللجنة الخماسية تريد الرحيل وأنا خاصة أريد ذلك. نرى أننا أدينا دورنا.

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وتابع: كان يمكن أن نكتب اللائحة من ثاني يوم لتعيننا لكننا أردنا نقاش كل الأندية سواء الـ 95 ضمن الجمعية أو أندية الدرجة الثالثة والرابعة خارجها.

وأكد "هناك آراء تنادي بإلغاء نقاط كأس مصر للأندية حال عدم استكماله، وإجمالا تقليل عدد الأندية بالجمعية العمومية إنجاز للجنة الخماسية, معقبا: كلجنة خماسية مصممين على إنهاء الكأس لتقليص عدد الجمعية العمومية.