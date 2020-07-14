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الزمالك يبحث عن ودية ثانية في ختام معسكر البرج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الزمالك استعداداته لعودة المنافسات الكروية فى معسكره المغلق بمدينة برج العرب، الذى انطلق يوم الخميس الماضي ويستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل حيث يخوض الفريق مرانه على فترتين، واستقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على الاكتفاء بوديتين فقط خلال معسكر الفريق الحالى حيث أنهى جهاز الفريق الأبيض الاتفاق على ودية مع سموحة، يوم الأحد المقبل، وجارٍ الاتفاق على ودية أخرى يوم 23 من شهر يوليو الجارى ستكون بمثابة ختام للمعسكر وحرصت إدارة الزمالك والجهاز الطبى على تحصين اللاعبين بمجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس على رأسها إقامة كل لاعب فى غرفة بمفرده فى معسكر برج العرب بالإضافة إلى توفير كل طلبات الجهاز الفنى من مطهرات فى أرض الملعب أو أى أمور خاصة بالحفاظ على اللاعبين سواء من توفير أجهزة اللياقة البدنية فى أماكن مفتوحة فى الملعب لتنفيذ كل التعليمات الاحترازية مع إجراء مسحة جديدة أمس خاصة بفيروس كورونا، من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين خلال المعسكر على أن يخضع اللاعبون لتحاليل جديدة قبل وبعد المباريات الودية المقبلة للفريق.

من ناحية أخرى كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك عن أن الإدارة البيضاء ستمنح المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق المعار للرجاء المغربى، موافقة على الاستمرار ضمن صفوف النادى المغربى خلال الفترة الحالية للمشاركة معه فى منافسات البطولة المغربية خاصة بعد التوقف الكروى الذى شهده العالم نتيجة جائحة كورونا، وطلب الزمالك من الرجاء فى الفترة الماضية بإخلاء طرف أحداد وذلك لعدم تفعيل بند الشراء النهائي فى 30 يونيو الماضى وتابع المصدر ذاته أن الرجاء لن يستطيع إشراك أحداد أمام الزمالك فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا سوى بسداد 200 ألف دولار، لذا سيستمر اللاعب مع الفريق المغربى للمشاركة فى مباريات الدورى المغربى المقرر استئنافها فى 25 يوليو الجارى على أن تنتهى فى 13 سبتمبر المقبل، ثم سيعود بعد ذلك اللاعب إلى الزمالك بعد المخاطبات التى تمت خلال الفترة الأخيرة بين الناديين.

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