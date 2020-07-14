شكرا لقرائتكم خبر عن 15 معلومة تكشف طاهر محمد طاهر أحدث صفقات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن نجحت إدارة النادى الأهلى في إنهاء صفقة طاهر محمد طاهر لاعب فريق المقاولون العرب، وبعد أسابيع من المفاوضات المكثفة بين إدارة الناديين لإنهاء الصفقة والاستعانة بخدمات اللاعب، وحصول الأحمر على توقيع طاهر محمد طاهر لمدة خمس سنوات مقبلة، نرصد أهم المعلومات عن الصفقة الجديدة في القلعة الحمراء.

1- بدأ طاهر مسيرته في كرة القدم بفريق البراعم مع المقاولون العرب وهو في الثامنة من عمره

2- تدرج في القطاع الناشئين حتى وصل الى فريق 16 سنة ويلعب طاهر في مركز الوسط المهاجم.

3- طلب سبورتنج لشبونة البرتغالي رغبته في ضم طاهر وطلب خضوعه لفترة اختبار.

4- تواجده في منتخب الشباب بتصفيات أمم أفريقيا 2017 حرمه من الاختبار في سبورتنج لشبونة

5- قضى معايشة مع لوهافر لمدة أسبوع ونجح في إقناع بوب برادلي المدير الفني للفريق وقتها ومسئولي النادي بقدراته.

6- انتقل للفريق الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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7- كان حلمه اللعب بمنافسات الدوري الإسباني، منذ صغره.

8- يلعب طاهر محمد طاهر فى مركز الوسط .المهاجم

9- يجيد طاهر اللغة الفرنسية، وتسببت إجادته للغة للدخول في مشادة مع أحد لاعبي منتخب تونس خلال مباراة ودية لمنتخب مصر الأولمبي، وبسبب ذلك اشتبك مع لاعب تونسى بسبب تعديه عليه باللغة الفرنسية.

10- الرقم 7، هو المفضل له ، حيث ارتدى في منتخب الناشئين القميص رقم 7، و نفس الرقم مع المنتخب الأولمبي، وارتدى القميص «77» مع المقاولون في بداياته.

11- 86 مباراة إجمالى مبارياته في المقاولون

12- 11 هدفا سجلها اللاعب خلال مسيرته مع المقاولون

13- حصل على 15 كارت أصفر مع ذئاب الجبل

14- شارك طاهر فى مباراة مصر وتونس فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

15- حرمت الإصابة طاهر محمد طاهر من المشاركة في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا التي تُوج بها المنتخب المصري الأولمبي وتأهل لدورة طوكيو.