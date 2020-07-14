"اهدى شوية".. مرتضى منصور يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد: وجه مرتضى منصور رئيس الزمالك رسالة لمحمود الخطيب على خلفية الصراع الذي نشب بينهما . وقال مرتضى عبر قناة الزمالك " بقول لأخويا محمود الخطيب عامل بلاغ تاني ليه ؟ هو حد أتعرض ليك بحاجة؟" Advertisements وأضاف " أنت لو بتعمل كده والنشاط لسه مرجعش أمال لو رجع هيحصل أيه ، هو أنت عايز تشوشر عليا وخلاص". وأكمل " لو اتقالنا روحوا انتوا الاتنين انا محامي كبير وانت هتبقي غانم سلطان فأنا الكسبان وماعنديش مشكلة". وأنهى " من فضل حضرتك عايزين هدنة عشان البلد تهدى".

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