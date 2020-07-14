مصر تتقدم رسميا بطلب استضافة الدورة المجمعة لدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، أن مصر تقدمت رسميا بطلب للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لاستضافة الدورة المجمعة لدوري أبطال أفريقيا. وأشار فضل في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 1، أنه تواصل مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، والذي أكد على جاهزية مصر لاستضافة الحدث الكبير مثل بطولتي كأس الأمم الأفريقية للكبار وتحت 23 سنة. وأكمل فضل: "نهدف لمساعدة الأهلي والزمالك في دوري الأبطال بتنظيم البطولة في مصر" Advertisements وتقام الدورة المجمعة لمباراتي نصف نهائي دوري الأبطال والمباراة النهائية خلال شهر سبتمبر المقبل. ويلتقي الأهلي أمام الوداد، فيما يواجه الزمالك نظيره الرجاء. واعتذرت الكاميرون رسميا عن عدم استضافة البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا.

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