أمير مرتضى يختار التشكيل التاريخي للزمالك من وجهة نظره

اختار أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، التشكيل التاريخي للقلعة البيضاء من وجهة نظره.

وقال منصور خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار، " محمود جنش في حراسة المرمى، وأمام رباعي دفاعي عمر جابر وإبراهيم يوسف ومحمود علاء ومحمد عبدالشافي".

وأضاف " في خط الوسط سيكون إسماعيل يوسف والتونسي فرجاني ساسي وحازم إمام الكبير، وفي خط الهجوم، شيكابالا

وعمرو زكي وكوارشي".

كما كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن التشكيل الأمثل في تاريخ القلعة البيضاء من وجهة نظره.

وقال منصور خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار، " التشكيل الأمثل بالنسبة لي هو، " "محمود جنش، أحمد رمزي، مدحت عبد

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الهادي، محمد صلاح، إبراهيم يوسف، إسماعيل

يوسف، طارق حامد، محمود شيكابالا، حازم إمام، عبد الحليم علي، حسام حسن، جمال عبد الحميد".

وأضاف أحمد مرتضى أن نادي الزمالك سينهي مسابقة الدوري للموسم لحالي في المركز الثاني.

وتطرق في حديثه عن أزمة نادي القرن الإفريقي، " مطالبة الزمالك في حقه في لقب نادي القرن الإفريقي، ليس له علاقة بإثارة أزمات مع الأهلي، فنحن نختصم الاتحاد الإفريقي".

يذكر أن اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق استكمال مسابقة الدوري للموسم الحالي، ابتداءا من السادس من أغسطس المقبل.