أحمد مرتضى يكشف التشكيل التاريخي للزمالك من وجهة نظره

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن التشكيل الأمثل في تاريخ القلعة البيضاء من وجهة نظره.
وقال منصور خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار، " التشكيل الأمثل بالنسبة لي هو، " "محمود جنش، أحمد رمزي، مدحت عبدالهادي، محمد صلاح، إبراهيم يوسف، إسماعيل يوسف، طارق حامد، محمود شيكابالا، حازم إمام، عبد الحليم علي، حسام حسن، جمال عبد الحميد".
وأضاف أحمد مرتضى أن نادي الزمالك سينهي مسابقة الدوري للموسمالحالي في المركز الثاني.
وتطرق في حديثه عن أزمة نادي القرن الإفريقي، " مطالبة الزمالك في حقه في لقب نادي القرن الإفريقي، ليس له علاقة بإثارة أزمات مع الأهلي، فنحن نختصم الاتحاد الإفريقي".
يذكر أن اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق استكمال مسابقة الدوري للموسم الحالي، ابتداءا من السادس من أغسطس المقبل.
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