نجم الزمالك السابق : المقارنة بين جيلي والجيل الحالي ظالمة لهذا السبب

أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، أنه من الظلم المقارنة بين جيله والجيل الحالي.

وقال وليد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "من الظلم مقارنة جيلي مع الجيل الحالي، فالمهارة اختفت حاليا والسرعة زادت بشكل أكبر".

وعن لقطته مع جمال حمزة بمباراة الزمالك والاسماعيلي: "كان بيتدلع شوية فكنت بلومه، تعرض للظلم مؤخرا كما رحل والده من النادي، فما كان ذنبه؟".

كما يرى وليد صلاح عبد اللطيف لاعب الزمالك الأسبق، ان مواجهة الزمالك والرجاء بنصف نهائي دوري أبطال افريقيا لن تكن سهلة. وقال وليد لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "الزمالك استفاد من فترة الراحة، والكفة متساوية بينه وبين الرجاء في مباراة نصف النهائي. وتابع : الرجاء فريق جيد ولديه عناصر مميزه والمباراة لن تكن

سهلة، ولابد ان ندرس المنافس بشكل جيد. وعن لقب نادي القرن ونزاع الزمالك قال: لابد ان يكون هناك خطوة عمليه والاتجاه للاتحاد الافريقي ومعرفة حيثيات اللقب الذي حصل عليه الاهلي. واردف: في عام 94 الاهلي كان متفوق بالنقاط، ولكن بشكل عام الابيض الاكثر تتويجا، فلا اعلم الحيثيات. وعن احتياجات الزمالك من صفقات قال: نحتاج لرأس حربة وباك يمين ودفندر "حريف" ومساك. واختتم كلماته بتوجيه رساله لمسئولي الزمالك قائلا : "محدش يفكر يمشي محمد حسن، لاعب جيد للغاية ويجب ان ان يحصل على فرصة.