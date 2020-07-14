محمد فضل: أبوريدة صاحب فضل علي.. وسأرحل عن الاتحاد فور إنتهاء المدة

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، أن علاقته مع هاني أبوريدة رئيس الاتحاد السابق ، جيدة جدا معه ومع اللجنة الخماسية كاملة

وقال فضل في حواره مع الإعلامي سيف زاهر عبر برنامجه ملعب أون تايم : " هاني أبوريدة بشكل شخصي له فضل

علي كبير جدا ، ودائما سأقول كده، ولو قلت غير ذلك سأكون قليل الأصل، أي حد يعمل لي أي معروف ، بأعلن هذا ، وعلاقته بي وبالجنة الخماسية كلها قوية جدا"

وأضاف فضل : " أبوريدة عضو في

المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي و الاتحاد الدولي، شاهدت اجتماعاته مع الاتحاد الدولي، وعلمت وضعه القوي خارجيا ، ودائما ما يسعي بأن تكون مصصر في الصفوف الأولي"

أتم فضل : " لايوجد شد و جذب بين اللجنة الخماسية والمهندس هاني أبوريدة بشأن الانتخابات القادامة للجبلاية، واللجنة جاءت لتقضي مهمة معينة وتغادر ، وانا أكتر شخص في اللجنة أريد الرحيل عن هذه المهمة "