أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، أن علاقته مع هاني أبوريدة رئيس الاتحاد السابق ، جيدة جدا معه ومع اللجنة الخماسية كاملة
وقال فضل في حواره مع الإعلامي سيف زاهر عبر برنامجه ملعب أون تايم : " هاني أبوريدة بشكل شخصي له فضلعلي كبير جدا ، ودائما سأقول كده، ولو قلت غير ذلك سأكون قليل الأصل، أي حد يعمل لي أي معروف ، بأعلن هذا ، وعلاقته بي وبالجنة الخماسية كلها قوية جدا"
وأضاف فضل : " أبوريدة عضو فيالمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي و الاتحاد الدولي، شاهدت اجتماعاته مع الاتحاد الدولي، وعلمت وضعه القوي خارجيا ، ودائما ما يسعي بأن تكون مصصر في الصفوف الأولي"
أتم فضل : " لايوجد شد و جذب بين اللجنة الخماسية والمهندس هاني أبوريدة بشأن الانتخابات القادامة للجبلاية، واللجنة جاءت لتقضي مهمة معينة وتغادر ، وانا أكتر شخص في اللجنة أريد الرحيل عن هذه المهمة "
كانت هذه تفاصيل خبر محمد فضل: أبوريدة صاحب فضل علي.. وسأرحل عن الاتحاد فور إنتهاء المدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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