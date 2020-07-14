حكم أيرلندي دولي: محمد صلاح من نوعية اللاعبين التي يحبها الحكام

وجه إيرول سويني المحاضر الدولي للحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا)، رسالة للمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الحالي، مشيدا بأخلاقه في الملعب وتعامله مع الحكام.

وقالي سويني في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي سيف زاهر عبر برنامجه ملعب أون تايم : " محمد صلاح يعتبر من أسهل اللاعبين الذي يتعامل مهم الحكام في الملاعب المختلفة ، فهويبتعد عن المشاكل و لا يقوم بأي ألعاب خشنة أو غير نظيفة امام الخصم

ويتقبل قرارات الحكام بهدوء ، وأري انه اللاعب المثالي من وجه نظر الحكام ، فاللاعبين الأخرين يتجادلون مع الحكام ويشكون من قراراتهم ويبحثون دائما للحصول علي ركلات جزاء، وصلاح أحيانا مايطالب بركلات جزاء"

وأضاف : " ولكن الأهم أنه لاعب يحب الحكام وجوده في الملعب، ولو أن هناك 11 لاعبا مثل محمد صلاح فليس من الضروري وجود حكم

لإدارة المباراة".

وأتم موجها رساله للتحكيم المصري: " وبشكل عام دائما أنصح الحكام في جميع انحاء العالم، وهنا أوجه كلامي للحكام المصرين ، بأنه يجب أن تكون لديهم الثقة ويمتلكون اللياقة البدنية الجيدة ، وأن يأخذو قرارات حاسمة ومفهومة للجميع في الملعب، ويجب أن يكونوا علي دراية كاملة بقوانين كرة القدم ، وهذا إذا أراد الحكم ان يرتقي في المستوي ليصل إلي قائمة الفيفا، بل والتحكيم في مباريات كأس العالم، لأن هناك من يتابع أداء الحكام ويختارونهم ، وكما نقول في أيرلندا الأفضل دائما هو مايطفو علي السطح "