حكم أيرلندي دولي: محمد صلاح من نوعية اللاعبين التي يحبها الحكام

وجه إيرول سويني المحاضر الدولي للحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا)، رسالة للمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الحالي، مشيدا بأخلاقه في الملعب وتعامله مع الحكام.
وقالي سويني في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي سيف زاهر عبر برنامجه ملعب أون تايم : " محمد صلاح يعتبر من أسهل اللاعبين الذي يتعامل مهم الحكام في الملاعب المختلفة ، فهويبتعد عن المشاكل و لا يقوم بأي ألعاب خشنة أو غير نظيفة امام الخصمويتقبل قرارات الحكام بهدوء ، وأري انه اللاعب المثالي من وجه نظر الحكام ، فاللاعبين الأخرين يتجادلون مع الحكام ويشكون من قراراتهم ويبحثون دائما للحصول علي ركلات جزاء، وصلاح أحيانا مايطالب بركلات جزاء"
وأضاف : " ولكن الأهم أنه لاعب يحب الحكام وجوده في الملعب، ولو أن هناك 11 لاعبا مثل محمد صلاح فليس من الضروري وجود حكملإدارة المباراة".
وأتم موجها رساله للتحكيم المصري: " وبشكل عام دائما أنصح الحكام في جميع انحاء العالم، وهنا أوجه كلامي للحكام المصرين ، بأنه يجب أن تكون لديهم الثقة ويمتلكون اللياقة البدنية الجيدة ، وأن يأخذو قرارات حاسمة ومفهومة للجميع في الملعب، ويجب أن يكونوا علي دراية كاملة بقوانين كرة القدم ، وهذا إذا أراد الحكم ان يرتقي في المستوي ليصل إلي قائمة الفيفا، بل والتحكيم في مباريات كأس العالم، لأن هناك من يتابع أداء الحكام ويختارونهم ، وكما نقول في أيرلندا الأفضل دائما هو مايطفو علي السطح "
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