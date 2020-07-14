أمير مرتضى : جروس مدرب عنصري.. وأعترف بأنه سيدرب الزمالك لموسم واحد

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن فترة تواجد السويسري كرستيان جروس مدربا للقلعة البيضاء.

وقال منصور خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار، إن المدرب السويسري اعترف بأنه جاء لتدريب نادي الزمالك لمدة موسم واحد، من أجل العودة مجددا للتدريب في الخليج.

وأضاف أن كرستيان جروس رحل عن

تدريب الزمالك بعد نهاية عقده مع النادي، مشيرا أن المدرب السويسري رفض تجديد تعاقده لاستكمال مسابقة الدوري.

وأوضح منصور " عرضت على جروس ثلاثة عروض، إما تجديد العقد، أو مد العقد لنهاية الدوري، او الرحيل عن الفريق".

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وأردف " جروس لا يملك

استراتيجية تدريبية فهو لا يستقر في نادي أكثر من موسم أو موسمين، لذلك فهو يعتمد على مجموعة قليلة من اللاعبين، وهو قال أنه سيعتمد على 13 لاعبا فقط في الزمالك، ولن يتابع باقي اللاعبين".

وأتم " المدرب السويسري كان عنصريا مع اللاعبين الذي لا يشاركون بصفة اساسية، وكان يتجاهلهم دائما".

يذكر أن كرستيان جروس قاد الزمالك في الموسم الماضي واستطاع أن يقود الفريق للتتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية.