

اقترب ريال مدريد كثيراً من معانقة لقب الدوري الإسباني بعدما عاد من أرض غرناطة بفوز صعب 2-1، الاثنين ضمن المرحلة 36 من المسابقة.



وسجل أهداف الفائز الفرنسيان فيرلاند ميندي 10، وكريم بنزيمة 16، فيما وقع على هدف الفريق الأندلسي، لاعبه الفنزويلي داروين ماتشيز 50.



وصار رصيد الفريق الملكي 83 نقطة بفارق 4 نقاط عن غريمه وملاحقه برشلونة الثاني، وبات فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بحاجة لفوز واحد فقط للظفر باللقب وهو ما قد يحدث الخميس المقبل عندما يواجه ضيفه فياريال.



ويمني عشاق الميرنغي النفس بإحراز لقب الليغا للمرة الأولى منذ 2017، وتعزيز رقم الملكي القياسي في البطولة الذي يبلغ 33 لقباً الآن.



وحقق ريال مدريد فوزه التاسع توالياً منذ العودة من توقف لثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.



ونال ريال مدريد فوزه العاشر توالياً على غرناطة منذ الخسارة الوحيدة أمام الأخير في شباط/فبراير 2013 بهدف سجله بالخطأ نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي كريستيانو رونالدو.



ويحتل غرناطة المرتبة العاشرة برصيد 50 نقطة. المصدر: وكالات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يقترب كثيرا من معانقة اللقب بعد إسقاط غرناطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.