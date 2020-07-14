رياضة | تعرف على جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت المباراة التي جمعت بين نادي مانشستر يونايتد ونظيره نادي ساوثامبتون بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهم أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذه النتيجة حصل كل فريق على نقطة وحيده ليصل رصيد نادي مانشستر يونايتد إلى ٥٩ نقطة ليتواجد في المركز الخامس من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما وصل رصيد نادي ساوثامبتون إلى ٤٥ نقطة ليتواجد في المركز الثاني عشر.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباراة أمس كالآتي:

1- ليفربول 93 نقطة.

2- مانشستر سيتي 72 نقطة.

3- تشيلسي 60 نقطة.

4- ليستر سيتي 59 نقطة.

5- مانشستر يونايتد 59 نقطة.

6- ولفرهامبتون 55 نقطة.

7- شيفيلد يونايتد 54 نقطة.

8- توتنهام 52 نقطة.

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9- آرسنال 50 نقطة.

10- بيرنلي 50 نقطة.

11- إيفرتون 45 نقطة.

12- ساوثهامبتون 45 نقطة.

13- نيوكاسل يونايتد 43 نقطة.

14- كريستال بالاس 42 نقطة.

15- برايتون البيون 36 نقطة.

16- ويست هام 34 نقطة.

17- واتفورد 34 نقطة.

18- بورنموث 31 نقطة.

19- أستون فيلا 30 نقطة.

20- نورويتش سيتي 21 نقطة.