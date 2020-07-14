رياضة | الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على التراجع عن ضم صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بسبب المغالاة المادية.

وكان النادي الأهلي، دخل في مفاوضات مع هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، من أجل الحصول على خدمات رمضان صبحي نجم الفريق المعار للأحمر، بصفة نهائية بداية من الموسم الجديد.

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وجاء تراجع المارد الأحمر عن إتمام الصفقة، بسبب رغبة الفريق اللندني في الحصول على مبلغ 7 ملايين جنيه إسترليني، للتنازل عن اللاعب وهو ما رفضه النادي القاهري.

وقدمت إدارة الأهلى فى الأيام الماضية عرض رسمى بقيمة 2.5 مليون دولار، وهناك اتجاه برفع قيمة العرض إلى 4 ملايين دولار، لتقريب وجهات النظر مع الفريق الإنجليزى، إلا أن الأخير يتمسك بمطالبه.

وطالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني، إدارة ناديه بضرورة الحفاظ على خدمات رمضان صبحي بالموسم الجديد خاصةً أنه من العناصر الأساسية.