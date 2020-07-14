رياضة | إصابة جديدة بكورونا في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر إصابة جديدة بكورونا في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الاثنين، عن حالة واحدة جديدة إيجابية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-»19، بعد أحدث جولة للاختبارات، ضمت لاعبين وأعضاء بالأجهزة الفنية، الأسبوع الماضي.

وارتفع بذلك إجمالي الحالات الإيجابية إلى 20، منذ بداية الاختبارات في مايو.

واستأنف الدوري الممتاز نشاطه، الشهر الماضي، بعد توقف دام 100 يوم بسبب الجائحة.

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وقالت رابطة الدوري في بيان "البريميرليج يمكنه اليوم التأكيد، أنه بين الاثنين، السادس من يوليو، وحتى أمس الأحد، 12 من يوليو، خضعت 2071 حالة بين لاعب وعضو بالأجهزة الفنية لاختبار كوفيد-19، وجاءت عينة واحدة منها إيجابية".

ولم تكشف الرابطة عن هوية الشخص، الذي ثبتت إصابته بالفيروس، أو ناديه.

وأجرى البريميرليج 13 جولة من الاختبارات، منذ عودة اللاعبين للتدريبات، في مايو الماضي.