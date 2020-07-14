رياضة | حصاد المحترفين المصريين - تريزيجيه يُبدع ويتألق.. وصلاح يفشل في اللحاق بـ "فاردي".. والنني يفوز على كريم حافظ (تقرير)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر حصاد المحترفين المصريين - تريزيجيه يُبدع ويتألق.. وصلاح يفشل في اللحاق بـ "فاردي".. والنني يفوز على كريم حافظ (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد هذا الأسبوع فى الدوريات الأوربية تألق العديد من اللاعبين المصريين المحترفين حيث نجح تريزيجيه فى تسجيل هدفين وحقق النني الفوز على كريم حافظ بينما فشل محمد المحترف ضمن صفوف نادى ليفربول من التسجيل واللتحاق بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي ما قدمه المحترفين المصريين هذا الأسبوع فى الدوريات الأوربية.

توهج تريزيجيه:

خطف لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجيه الأنظار هذا الأسبوع بعد أن سجل هدفين وقاد فريقه استون فيلا لفوز مهم على حساب نظيره فريق كريستال بالاس بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة بيرمنجهام وشهدت المباراة أيضا مشاركة ظهير أيمن منتخبنا الوطني أحمد المحمدي.

ونجح تريزيجيه فى الفوز بجائزة أفضل لاعب فى المباراة لأول مرة هذا الموسم ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالإضافة إلي حصوله على أعلي تقييم 8.5 من شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء.

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صلاح يفشل فى التسجيل أمام بيرنلي:

فشل مهاجم منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادى ليفربول فى التسجيل امام نظيره نادى بيرنلي فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول وانتهت بالتعادل الإيجابي 1 / 1 ليبقي صلاح فى المركز الرابع بجدول هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " برصيد 19 هدف بعد مرور 35 جولة من عمر البطولة وعلى بعد 4 أهداف من المتصدر جيمي فاردي مهاجم نادى ليستر سيتي الذي نجح فى التسجيل هذه الجولة أمام فريق بورنموث.

النني يفوز على كريم حافظ:

نجح لاعب وسط منتخب مصر محمد النني من المشاركة فى المباراة كاملة فى فوز فريقه بيشكتاش بنتيجة هدف مقابل لاشئ أمام نظيره فريق ملطية سبور المحترف ضمن صفوفه ظهير أيسر منتخب مصر كريم حافظ الذي شارك فى المباراة كاملة ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري التركي الممتاز ليصبح بيشكتاش فى المركز الرابع بجدول ترتيب البطولة المحلية.

وغاب أحمد حجازى عن تعادل فريقه وست بروميتش البيون أمام نظيره فريق بلاكبيرن روفرز بنتيجة 1 / 1 بسبب الإيقاف وشارك سام مرسي فى تعادل فريقه ويجان أمام نظيره فريق بارنسلي سلبيا ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي للدرجة الأولي " شامبيون شيب ".

بينما شارك المهاجم الدولي المصري أحمد حسن كوكا فى هزيمة فريقه أولمبياكوس أمام نظيره فريق باوك بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات بطولة الدوري اليوناني الممتاز.