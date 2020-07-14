رياضة | ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على غرناطة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على غرناطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار على مواجهة ريال مدريد و نظيره غرناطة، حيث استطاع الفريق الملكي إسقاط مضيفه غرناطة بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة السادسة والثلاثون من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

استطاع فيرلاند ميندي إفتتاح الأهداف في المباراة في الدقيقة 10 لصالح الفريق الملكى، و لم يمر سو 6 دقايق على هذا الهدف حيث لحقه هدف للمتميز كريم بنزيما بتمريرة مساعده من مودريتش.

وعلى الجانب الآخر احرز الهدف الوحيد لفريق غرناطة داروين ماتشيز في الدقيقة 50، بتمرير مساعده من اللاعب يانخيل هيريرا.

وبهذا الفوز تمكن الميرنجي من وضع يدا على لقب الليجا، للمرة 34 في تاريخه، والأول له منذ عام 2017.

وفي إنتظار تتويج الريال باللقب رسميًا قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة، وذالك حال فوز فريق العاصمة الإسبانية على فياريال بملعب ألفريدو دي ستيفانو الخميس المقبل.

وقد جاء جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني بعد مباراة ريال مدريد وغرناطه كالآتي:

١- ريال مدريد 83 نقطة.

2- برشلونة 79 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 63 نقطة.

4- إشبيلية 63 نقطة.

5- فياريال 57 نقطة.

6- خيتافي 53 نقطة.

7- ريال سوسيداد 51 نقطة.

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8- غرناطة 50 نقطة.

9- فالنسيا 50 نقطة.

10- أتلتيك بلباو 48 نقطة.

11- أوساسونا 48 نقطة.

12- ليفانتي 43 نقطة.

13- ريال بيتيس 41 نقطة.

14- بلد الوليد 39 نقطة.

15- سيلتا فيجو 36 نقطة.

16- إيبار 36 نقطة.

17- ديبورتيفو ألافيس 35 نقطة.

18- ريال مايوركا 32 نقطة.

19- ليجانيس 29 نقطة.

20- إسبانيول 24 نقطة.