أمير مرتضى منصور يختار التشكيل التاريخى للزمالك

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جدة - عمرو شويل وضع أمير مرتضى المشرف العام على كرة القدم في نادي الزمالك النجم التونسي فرجاني ساسي ضمن التشكيل التاريخي للأبيض. وجاء تشكيل الزمالك التاريخي من اختيار أمير مرتضى منصور كالآتي: حراسة المرمى: جنش الدفاع: عمر جابر – إبراهيم يوسف – محمود علاء - محمد عبد الشافي Advertisements الوسط: إسماعيل يوسف – فرجاني ساسي – حازم إمام. الهجوم: شيكابالا – عمرو زكي – كوارشي. وتحدث أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية عن تأثير كلام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى قائلا :" تصريحات سيد عبد الحفيظ أثر ت على تركيزه هو وليس الزمالك وإذا تحدثنا بشكل عام الزمالك حصل على خمسة بطولات هذا الموسم في الوقت الذي لم يحصل فيه الأهلي على أي بطولة وبالتالي تشتت تركيزه ولم يأت الضغط الذي كان يمارسه بأي نتيجة".

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